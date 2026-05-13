Caso aMo respinta in Consiglio la richiesta di revoca dell' amministratore unico

In un’assemblea dei soci di un ente pubblico, è stata respinta la richiesta di revoca dell’amministratore unico avanzata da un partito di maggioranza. La mozione è stata definita da alcuni come priva di motivazioni giuridiche e politiche, e nessun rappresentante dei sindaci ha espresso dissenso durante il voto. La discussione si è concentrata sulla validità formale della proposta, senza alterare le decisioni prese in precedenza.

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