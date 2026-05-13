Caso aMo respinta in Consiglio la richiesta di revoca dell' amministratore unico
In un’assemblea dei soci di un ente pubblico, è stata respinta la richiesta di revoca dell’amministratore unico avanzata da un partito di maggioranza. La mozione è stata definita da alcuni come priva di motivazioni giuridiche e politiche, e nessun rappresentante dei sindaci ha espresso dissenso durante il voto. La discussione si è concentrata sulla validità formale della proposta, senza alterare le decisioni prese in precedenza.
"Strumentale e senza motivazioni giuridico-politiche" è stata definita la richiesta di revoca dell’amministratore unico di aMo contenuta nella mozione di Fratelli d'Italia, ricordando come nell’assemblea dei soci dell’ente, nessun sindaco abbia votato contro le decisioni assunte. Contestualmente.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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