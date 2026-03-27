Il Consiglio di Stato annulla la decadenza del comandante Maiello

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Pomigliano d'Arco contro la decisione del Tar Campania, che aveva annullato il provvedimento di decadenza da comandante della Polizia municipale nei confronti di Luigi Maiello. La causa riguardava l’atto con cui l’amministrazione aveva sospeso il comandante, accusato di aver presentato documenti falsi durante una procedura concorsuale.

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del Comune di Pomigliano d'Arco, che chiedeva di riformare una sentenza del Tar Campania con la quale si annullava il provvedimento di decadenza da comandante della Polizia municipale di Luigi Maiello, accusato di aver presentato in sede concorsuale, documenti viziati da invalidità non sanabile. Per il Consiglio di Stato, invece, il provvedimento di decadenza è illegittimo in quanto si traduce "nella disapplicazione di atti e provvedimenti mai contestati e mai annullati né dalle amministrazioni che le hanno emessi né da un giudice". La sentenza del Consiglio di Stato arriva a pochi giorni dall'assegnazione in comando di Maiello presso il Comune di Arzano fino a luglio prossimo, grazie a una convenzione tra i due Enti, approvata dalla Giunta comunale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il Consiglio di Stato annulla la decadenza del comandante Maiello Articoli correlati Viola Park, il Consiglio di Stato annulla la delibera sul parcheggio: cosa succede adessoLa vicenda giudiziaria era iniziata nel 2024, quando un gruppo di residenti della zona aveva presentato ricorso contro il parcheggio temporaneo... “Sistema Sorrento”, il Consiglio di Stato annulla le elezioni del 2020. Le vinse il sindaco arrestato per tangentiAl danno di un Comune commissariato dopo l’arresto di un sindaco corrotto, si aggiunge la beffa che l’elezione di quel sindaco andava annullata. Contenuti e approfondimenti su Il Consiglio di Stato annulla la... Temi più discussi: Addio al Presidente: il ricorso straordinario cambia per sempre; Il Consiglio di Stato amplia il perimetro degli organismi di diritto pubblico; Sentenza del Tar su clinica stadio, andiamo al Consiglio di Stato; Stop ai ritardi nella VIA: il Consiglio di Stato impone 120 giorni per decidere sui dissensi. Caso Maiello, Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune: Illegittima la decadenza da comandanteCaso Maiello, Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune di Pomigliano: Illegittima la decadenza da comandante ... ilgiornalelocale.it Talerico: concessioni demaniali, il parere del Consiglio di Stato rende inattuabile il decreto sugli indennizziIl Consigliere Regionale Antonello Talerico ha analizzato l’attuale vicenda delle concessioni balneari alla luce del recente parere n. 750 del 22 luglio 2025, adottato dal Consiglio di Stato che ha es ... strettoweb.com "Con sentenza definitiva, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Pomigliano d’Arco, confermando integralmente la decisione già resa dal TAR Campania, che aveva annullato il provvedimento di decadenza adottato nei miei confront - facebook.com facebook Dopo il "salvataggio" da parte del Consiglio di Stato dei quattro istituti paritari salernitani, ci chiediamo: cosa è rimasto di quegli istituti per i quali era stata disposta la revoca della parità scolastica per le gravi irregolarità riscontrate tuttoscuola.com/diplomifici-2 x.com