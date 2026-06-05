Il 29 maggio, le Nazioni Unite hanno inserito Israele nell’elenco di paesi coinvolti in violazioni sessuali durante conflitti armati. In risposta, fonti israeliane hanno diffuso un rapporto che sostiene di aver prodotto un documento falso per contestare le accuse. Questo rapporto sarebbe stato creato per smentire le accuse di abusi sessuali nei teatri di guerra, ma le autorità israeliane non hanno confermato ufficialmente la veridicità del documento.

Il 29 maggio le Nazioni Unite hanno inserito Israele nell’elenco degli attori coinvolti in gravi violazioni sessuali nei conflitti armati. Nella stessa lista figurano anche Hamas, ISIS e altri gruppi responsabili di violenze documentate contro la popolazione civile. La decisione ha provocato una reazione immediata da parte del governo israeliano. L’ambasciatore israeliano all’ONU Danny Danon ha definito la misura una «calunnia sanguinosa» e una decisione «politica, scollegata dai fatti e dalla realtà. Chiunque sia in grado di mettere Israele nella stessa lista dei terroristi e degli stupratori di Hamas non ha alcuna legittimità morale per chiedere cooperazione», ha dichiarato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Israele produce un falso report contro l’ONU per contestare le accuse di abusi sessuali nei teatri di guerra

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