Violenze abusi e molestie sessuali | le torture di Israele nei confronti degli attivisti della Flotilla
Gli attivisti coinvolti in un'operazione di solidarietà con una flottiglia hanno riferito di aver subito violenze e molestie sessuali durante l'intervento delle forze di sicurezza. Le testimonianze indicano episodi di abusi fisici e verbali, oltre a comportamenti invasivi da parte delle forze impiegate. Queste denunce sono state presentate da coloro che erano a bordo delle imbarcazioni coinvolte, e riguardano un intervento che ha portato a scontri con le autorità.
Gli attivisti della Flotilla hanno denunciato violenze estreme e molestie sessuali da parte dell'Idf. Anche tramite taser e proiettili di gomma, secondo quanto riportano i legali dell'ong Adalah. Il giornalista Mantovani ha raccontato di esser stato "picchiato, con le manette e le catene alle caviglie". Con lui anche il deputato M5s Dario Carotenuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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