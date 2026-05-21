Violenze abusi e molestie sessuali | le torture di Israele nei confronti degli attivisti della Flotilla

Gli attivisti coinvolti in un'operazione di solidarietà con una flottiglia hanno riferito di aver subito violenze e molestie sessuali durante l'intervento delle forze di sicurezza. Le testimonianze indicano episodi di abusi fisici e verbali, oltre a comportamenti invasivi da parte delle forze impiegate. Queste denunce sono state presentate da coloro che erano a bordo delle imbarcazioni coinvolte, e riguardano un intervento che ha portato a scontri con le autorità.

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