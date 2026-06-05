Israele ha inviato un dossier all’ONU accusando l’organizzazione di diffondere propaganda a favore di Gaza. Il governo israeliano sostiene che ci siano pratiche di distorsione dell’informazione e di manipolazione dei fatti. Nel documento, vengono evidenziate presunte campagne di propaganda e uso di categorie di intrattenimento per promuovere una narrativa favorevole a Gaza. La disputa riguarda il modo in cui i media e le organizzazioni internazionali presentano la situazione nel territorio.

Come può Israele usare categorie di intrattenimento per diffondere propaganda politica?. Quali organizzazioni umanitarie sono bersaglio della strategia di delegittimazione israeliana?. Perché il Project Nimbus è centrale nella gestione delle informazioni di guerra?. Cosa contiene il dossier che accusa l'ONU di manipolare i dati?.? In Breve Accuse di torture e stupri riportate da Commissione ONU nel marzo 2025. Euro-Med Human Rights Monitor pubblica rapporto sulle carceri nell'aprile 2026. Campagne pubblicitarie digitali mirate in Italia, Germania, Austria, Belgio e Svezia. Contratto Project Nimbus da 1,2 miliardi di dollari tra Google, Amazon e Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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