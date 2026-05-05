L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha presentato un piano che prevede il ritiro delle forze israeliane e l'apertura di corridoi umanitari per Gaza. Il progetto mira a facilitare l'accesso degli aiuti alla popolazione civile, mentre si discute sulle modalità di gestione della regione dopo il ritiro militare. Tuttavia, rimangono ancora questioni irrisolte riguardo agli ostacoli che ostacolano concretamente il passaggio degli aiuti umanitari e la ripresa delle attività civili.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione civile di Gaza dopo il ritiro militare?. Quali ostacoli impediscono concretamente l'arrivo degli aiuti umanitari?. Chi gestirà il territorio una volta rimosse le truppe israeliane?. Perché il controllo militare su metà della zona blocca i soccorsi?.? In Breve Forze israeliane controllano oltre il cinquanta per cento dell'area di Gaza.. Portavoce Stephane Dujarric chiede l'eliminazione immediata dei blocchi ai beni umanitari.. Strategia di Guterres punta al passaggio dal controllo militare alla gestione civile.. Il ritiro militare condiziona l'accesso alle risorse vitali per i civili.. A Gaza, Stephane Dujarric ha espresso la ferma volontà di Antonio Guterres di ottenere il ritiro delle truppe israeliane dal territorio palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ONU: piano per il ritiro di Israele e lo sblocco degli aiuti a Gaza

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