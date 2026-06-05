Sea Shepherd denuncia la macellazione di 706 cetacei nelle Isole Faroe, avvenuta senza sanzioni per il benessere animale. Si osserva che i cacciatori hanno evitato controlli ufficiali e utilizzato metodi che hanno prolungato l’agonia dei cetacei. La denuncia evidenzia pratiche non regolamentate durante l’uccisione di massa, senza specificare le modalità di intervento o le responsabilità ufficiali.

Come hanno fatto i cacciatori a evitare sanzioni per il benessere animale? Quali strumenti non regolamentari hanno prolungato l'agonia dei cetacei? Perché la polizia ha arrestato gli osservatori di Sea Shepherd? Cosa prevede la nuova legge approvata dal parlamento faroese??? In Breve 402 balene pilota e 168 delfini dai fianchi bianchi uccisi a Tórshavn e Skalabotnur. Carenza di lance spinali e uso di coltelli non regolamentari prolungano l'agonia degli animali. Nuova n . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isole Faroe: 706 cetacei uccisi, Sea Shepherd denuncia una macellazione

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Isole Faroe, 706 delfini uccisi in un giorno

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