Isola di Santa Cristina in vendita per la prima volta in 45 anni | un’oasi esclusiva tra natura e lusso

Da dayitalianews.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’isola privata nella laguna di Venezia, con una villa di lusso e servizi esclusivi, è stata messa in vendita per la prima volta in 45 anni. L’isola, chiamata Santa Cristina, si trova in una zona tranquilla e riservata, circondata dall’acqua e dalla natura. La proprietà comprende spazi ampi e strutture di alto livello, accessibili solo tramite imbarcazioni private. La vendita riguarda l’intera isola, che si trova in vendita come unità unica.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gioiello privato nel cuore della laguna. Un’intera isola privata immersa nella quiete della laguna di Venezia, con villa di lusso e servizi esclusivi, è stata messa in vendita. Si tratta dell’ isola di Santa Cristina, acquistata nel 1986 dal magnate Gernot Langes Swarovski e oggi proposta sul mercato da Sotheby’s International Realty. La proprietà, concepita dal suo precedente proprietario come un modello di sostenibilità e armonia con l’ambiente, è stata nel tempo utilizzata per progetti privati, ospitalità selezionata e soggiorni esclusivi. Ora, per la prima volta dopo oltre quarant’anni, l’intero complesso torna disponibile sul mercato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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