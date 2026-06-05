Un’isola privata nella laguna di Venezia, con una villa di lusso e servizi esclusivi, è stata messa in vendita per la prima volta in 45 anni. L’isola, chiamata Santa Cristina, si trova in una zona tranquilla e riservata, circondata dall’acqua e dalla natura. La proprietà comprende spazi ampi e strutture di alto livello, accessibili solo tramite imbarcazioni private. La vendita riguarda l’intera isola, che si trova in vendita come unità unica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gioiello privato nel cuore della laguna. Un’intera isola privata immersa nella quiete della laguna di Venezia, con villa di lusso e servizi esclusivi, è stata messa in vendita. Si tratta dell’ isola di Santa Cristina, acquistata nel 1986 dal magnate Gernot Langes Swarovski e oggi proposta sul mercato da Sotheby’s International Realty. La proprietà, concepita dal suo precedente proprietario come un modello di sostenibilità e armonia con l’ambiente, è stata nel tempo utilizzata per progetti privati, ospitalità selezionata e soggiorni esclusivi. Ora, per la prima volta dopo oltre quarant’anni, l’intero complesso torna disponibile sul mercato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Isola di Santa Cristina in vendita per la prima volta in 45 anni: un’oasi esclusiva tra natura e lusso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabrizio Corona e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 17/12/2025

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'isola di Santa Cristina a Venezia è in vendita: la villa degli eredi Swarovski con 9 stanze, 9 bagni e la piscina "salata"

Oasi WWF Campolattaro, weekend tra natura e memoria per la “Primavera delle Oasi”Durante il fine settimana, l’Oasi WWF di Campolattaro ha ospitato l’evento “Primavera delle Oasi”, che ha visto l’inaugurazione di un nuovo percorso...

Temi più discussi: Venezia, in vendita l'isola di Santa Cristina degli eredi Swarovski: villa, pontili e piscina valutati 24 milioni; Venezia, l'isola di Santa Cristina in vendita: il paradiso degli eredi Swarovski con villa, pontili e piscina salata; Prima edizione della Festa del Catarratto: a Santa Cristina Gela degustazioni e masterclass, il programma completo; Nuraghi, protocollo di intesa tra Regione e comuni.

#Buongiorno con il #Corriere green. Il giornale in edicola e sul digitale #Veneto x.com

Venezia, l'isola di Santa Cristina in vendita: il paradiso degli eredi Swarovski con villa, pontili e piscina salataSi chiama isola di Santa Cristina e si trova in mezzo alla laguna di Venezia. Nel 1986 è stata acquistata da Gernot Langes Swarovski per farne ... msn.com

Venezia, in vendita l’isola di Santa Cristina degli eredi Swarovski: villa, pontili e piscina valutati 24 milioniTrenta ettari vicino a Torcello che furono acquistati nel 1986 dal signore dei cristalli. Trattative condotte da Sotheby’s Realty ... corrieredelveneto.corriere.it

Names and their possible meanings reddit