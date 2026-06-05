Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, trasmessa su Canale 5. La conferma è stata resa nota ufficialmente. La trasmissione andrà in onda durante le prossime stagioni, con i due conduttori al timone. La coppia sostituirà i conduttori delle edizioni precedenti, senza ulteriori dettagli su date o altri membri del cast.

E’ ufficiale: saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Le registrazioni del programma prenderanno il via – come sapete già – a breve nelle Filippine, nuova cornice del reality di Canale 5. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura. La scelta di Selvaggia Lucarelli, spiega Mediaset, nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.

© Davidemaggio.it - Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli e Alvin conducono la prossima edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novità per Isola dei Famosi Selvaggia Lucarelli e Alvin al centro del cambiamento

Notizie e thread social correlati

Selvaggia Lucarelli e Alvin conducono l’Isola dei FamosiSelvaggia Lucarelli e Alvin sono stati annunciati come conduttori della prossima stagione de L’Isola dei Famosi, trasmessa su Canale 5.

Selvaggia Lucarelli e Alvin conducono “L’Isola dei Famosi”. Mediaset: “Scelta che nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format”Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la nuova edizione di “L’Isola dei Famosi”.

Temi più discussi: Isola dei Famosi 2026, Selvaggia Lucarelli aveva rifiutato Ma Mediaset l'ha corteggiata: la giuria di Ballando ad un bivio; Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei Famosi, la conferma è un terremoto per la Rai: cosa accadrà alla giuria di Ballando con le Stelle; Belén perde quota all’Isola dei famosi. In pole per la conduzione c’è Selvaggia Lucarelli; Selvaggia Lucarelli prende il posto di Belen alla conduzione de L’Isola dei famosi 2026?.

SELVAGGIA LUCARELLI SUL TETTO DEL MONDO: È UFFICIALE LA PROMOZIONE A CONDUTTRICE. IL SUO PRIMO PROGRAMMA SULLA GENERALISTA SARÀ L'ISOLA DEI FAMOSI #Isola #IsolaDeiFamosi #AscoltiTv x.com

Selvaggia Lucarelli dice addio a Ballando per condurre l'Isola dei Famosi, Chi svela i primi nomi reddit

Selvaggia Lucarelli e Alvin conducono L’Isola dei Famosi. Mediaset: Scelta che nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del formatCambio della guarda a L’Isola dei Famosi. Mediaset con una nota ha ufficializzato che al timone del reality arriverà Selvaggia Lucarelli, che così sostituirà Ilary Blasi, al suo fianco invece il ve ... ilfattoquotidiano.it

Isola dei Famosi 2026, Selvaggia Lucarelli conduce con Alvin: le novità e quando va in ondaL’obiettivo è cercare di rianimare un format ormai sull’orlo del baratro: riuscirà la missione in stile Grande Fratello? quotidiano.net