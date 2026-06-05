Isola Capo Rizzuto | il PD contesta il merito sulle royalties
Il Partito Democratico ha sollevato dubbi sul merito delle royalties discusse in consiglio comunale. Si chiede chi abbia effettivamente promosso il dibattito e perché il simbolo di Forza Italia sia scomparso dalle comunicazioni ufficiali della maggioranza. Le questioni riguardano la gestione delle risorse e la trasparenza nelle comunicazioni ufficiali, senza che siano stati forniti dettagli su chi abbia avviato o sostenuto le discussioni in aula.
Chi ha realmente promosso il dibattito sulle royalties in Consiglio?. Perché il simbolo di Forza Italia scompare dalle comunicazioni della maggioranza?. Cosa nasconde il silenzio della giunta sulla Casa della Comunità?. Come influirà questo scontro politico sulla gestione dei servizi sanitari locali?.? In Breve I consiglieri Filici e Piscitelli sono i veri promotori del confronto sulle royalties.. L'assenza del simbolo di Forza Italia segnala tensioni interne alla coalizione maggioritaria.. Il PD accusa la maggioranza di ignorare la questione della Casa della Comunità.. La disputa politica incide sulla gestione dei servizi sanitari nel territorio di Isola Capo Rizzuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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