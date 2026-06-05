Isola Capo Rizzuto | il PD contesta il merito sulle royalties

Notizia in breve

Il Partito Democratico ha sollevato dubbi sul merito delle royalties discusse in consiglio comunale. Si chiede chi abbia effettivamente promosso il dibattito e perché il simbolo di Forza Italia sia scomparso dalle comunicazioni ufficiali della maggioranza. Le questioni riguardano la gestione delle risorse e la trasparenza nelle comunicazioni ufficiali, senza che siano stati forniti dettagli su chi abbia avviato o sostenuto le discussioni in aula.