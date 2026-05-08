A Isola Capo Rizzuto sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per interventi di difesa del lungomare dall’erosione. Si attendono dettagli sui lavori previsti e sugli effetti che avranno sul paesaggio costiero. Nel frattempo, l’opposizione propone alcune misure per incentivare il commercio locale, senza indicare ancora le specifiche iniziative. La situazione riguarda anche le eventuali ripercussioni sul turismo e sulle attività commerciali della zona.

? Domande chiave Come cambierà il volto del litorale dopo i nuovi lavori?. Quali misure proporrà l'opposizione per stimolare il commercio locale?. Perché questo finanziamento è fondamentale per la sicurezza dei residenti?. Come verranno gestite le esenzioni fiscali per le nuove attività?.? In Breve Fondi stanziati dai Ministeri dell'Interno e dell'Economia per contrastare erosione e frane.. Sindaca Maria Grazia Vittimberga punta a valorizzare il litorale e il turismo locale.. Opposizione propone No Tax Area quinquennale per nuove attività commerciali e sportive.. Centrodestra chiede gestione rapida per trasformare il litorale in polo di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isola Capo Rizzuto: 2,5 milioni per salvare il lungomare dall’erosione

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