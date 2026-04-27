Congresso cittadino FdI a Isola Capo Rizzuto nuova guida

A Isola Capo Rizzuto si è svolto il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, durante il quale sono stati affrontati temi legati alla partecipazione e all’unità del partito locale. Alla riunione ha preso parte un numero significativo di iscritti e simpatizzanti. Al termine dell’evento è stata eletta una nuova guida per il territorio, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di voto.

Congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Isola Capo Rizzuto: partecipazione, unità e una nuova guida per il territorio. A Isola Capo Rizzuto si è svolto oggi il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia, un appuntamento che ha segnato un passaggio significativo per la comunità politica locale e per l’intero territorio. L’assise, caratterizzata da un clima di ampia partecipazione e da un’impostazione dichiaratamente unitaria, ha portato all’elezione del nuovo direttivo e del coordinatore cittadino, Luigi Villirilli, figura individuata come punto di sintesi e continuità. Un percorso unitario che rafforza la presenza sul territorio. Il....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Congresso cittadino FdI a Isola Capo Rizzuto, nuova guida Notizie correlate Isola di Capo Rizzuto: 5 dipendenti irregolari, forzeSabato 14 marzo 2026, alle ore 10:42, il porto di Isola di Capo Rizzuto si trasforma in un nodo operativo dove la legalità diventa tangibile... Follia familiare a Isola Capo Rizzuto: nipote accoltella lo zioUn uomo di 58 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato dal nipote durante una lite familiare avvenuta questa mattina a Le Cannella,...