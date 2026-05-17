Aeroporto e infrastrutture Di Rosa attacca | Agrigento isolata dopo 40 anni di fallimenti politici
Il candidato sindaco di Agrigento ha commentato la situazione delle infrastrutture locali, concentrandosi in particolare sull’aeroporto e sulla condizione generale della città. Dopo le dichiarazioni dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, guidato da Rino La Mendola, il politico ha evidenziato come Agrigento si trovi ancora isolata, nonostante siano passati 40 anni da una serie di promesse e interventi nel settore. La discussione si è aperta sul ruolo delle istituzioni e sulla mancanza di interventi concreti nel tempo.
Il candidato sindaco di Agrigento Giuseppe Di Rosa interviene nel dibattito apertosi dopo le riflessioni pubbliche dell’Ordine degli Architetti di Agrigento guidato da Rino La Mendola sul tema delle infrastrutture e dell’aeroporto nella fascia centro-meridionale della Sicilia.“Dell’aeroporto –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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