Aeroporto e infrastrutture Di Rosa attacca | Agrigento isolata dopo 40 anni di fallimenti politici

Il candidato sindaco di Agrigento ha commentato la situazione delle infrastrutture locali, concentrandosi in particolare sull’aeroporto e sulla condizione generale della città. Dopo le dichiarazioni dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, guidato da Rino La Mendola, il politico ha evidenziato come Agrigento si trovi ancora isolata, nonostante siano passati 40 anni da una serie di promesse e interventi nel settore. La discussione si è aperta sul ruolo delle istituzioni e sulla mancanza di interventi concreti nel tempo.

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