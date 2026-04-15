Cagliari | allarme violenza negli ospedali 143 attacchi ai sanitari

Un’indagine condotta dal Centro Studi e Ricerca della Uil Fp Sardegna ha rilevato che tra il 2023 e il 2024 si sono verificati 143 episodi di aggressioni ai danni del personale sanitario nelle strutture ospedaliere dell’area metropolitana di Cagliari e del Medio Campidano. La ricerca evidenzia un aumento delle violenze che coinvolgono gli operatori sanitari in queste zone, senza ulteriori interpretazioni o considerazioni.

Un’indagine condotta dal Centro Studi e Ricerca della Uil Fp Sardegna ha messo in luce una realtà violenta che colpisce il personale sanitario nell’area metropolitana di Cagliari e nel Medio Campidano, dove tra il 2023 e il 2024 sono state registrate complessivamente 143 aggressioni. Il rapporto, basato su un campione di 10.239 dipendenti appartenenti a tre Aziende sanitarie dell’area metropolitana e a una del Medio Campidano — strutture che insieme gestiscono circa il 40% del personale pubblico del servizio sanitario regionale — evidenzia come la sicurezza degli operatori sia costantemente minacciata da episodi di natura fisica e verbale. La geografia del rischio tra reparti critici e profili professionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: allarme violenza negli ospedali, 143 attacchi ai sanitari Ospedali sotto assedio: la guerra invisibile dei cyber-attacchi sanitariLa trasformazione digitale della sanità, accelerata negli ultimi due decenni, ha aperto una nuova frontiera della vulnerabilità. Aggressioni negli ospedali, allarme in Abruzzo: quasi duecento episodi nel 2025L'Aquila - Il report del Ministero della Salute registra centinaia di operatori coinvolti.