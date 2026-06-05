Iseo scontro frontale tra due auto sulla SP510 | morte 2 sorelle di 14 e 23 anni ferito gravemente l' altro conducente - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due sorelle di 14 e 23 anni sono morte in uno scontro frontale sulla strada SP510. L’incidente ha coinvolto anche un’altra auto, con il conducente rimasto ferito gravemente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per le due giovani non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo. Le vittime erano appassionate di sci e stavano viaggiando in direzione opposta.

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Dana e Camilla Galli, due sorelle di 14 e 23 anni ed entrambe promesse dello sci, hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale avvenuto tra la loro Volkswagen Polo e la Kia di una squadra di ciclismo appena fuori dalla galleria Montecognolo, in provincia di Brescia Uno scontro fronta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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