Iseo | Festa del Forest
Sabato 6 giugno alle 17 nella località Forest a Iseo si terrà la Festa del Forest.
Sabato 6 giugno dalle ore 17 in località Forest a Iseo, si svolgerà la tradizionale Festa del Forest.Si tratta della festa popolare di Iseo per eccellenza. La località Forest è raggiungibile a piedi dalla traversa II di Via Roma; con una passeggiata di circa dieci minuti è infatti possibile. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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