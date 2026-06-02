Il 2 giugno 2026 si svolge la seconda edizione della Lago d’Iseo Half Marathon. La manifestazione comprende una corsa competitiva e momenti di festa, con partenza e arrivo in zona lago. La gara attraversa paesaggi naturali e punti panoramici del territorio. La giornata promuove attività sportive e la valorizzazione del patrimonio naturale locale. Sono previsti partecipanti da diverse regioni e una rete di supporto logistico per gli atleti.

Iseo, 2 giugno 2026 – Una mattinata all’insegna dello sport e della scoperta del lago d’Iseo con le sue bellezze e i suoi panorami. Questa mattina oltre 2mila i runner sono partititi dal via della 2^ Lago d’Iseo Half Marathon firmata A.S.D. P3RSONAL: 21 chilometri all’insegna della corsa e della bellezza. La gara è stata patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità Montana del Sebino Bresciano e dii cinque Comuni attraversati dalla gara: Comune di Iseo, Comune di Marone, Comune di Sulzano, Comune di Sale Marasino e Comune di Pisogne. Con ben 2031 iscritti, sulla linea di partenza si è vista una netta prevalenza maschile con 1312 uomini, affiancati da una forte presenza di 719 donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lago d’Iseo Half Marathon, al via la seconda edizione: una giornata tra sport e festa

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