Iseo | Iseo Di Pinta

A Iseo, il fine settimana del 2 e 3 maggio si svolge l’evento Iseo di Pinta, un appuntamento che richiama visitatori e appassionati. Durante queste giornate, il lago si anima con bancarelle e degustazioni di birre artigianali, offrendo un’occasione per scoprire diverse varietà di birra. L’evento si svolge nel centro della cittadina e coinvolge produttori locali e visitatori provenienti da diverse zone.

Il mese di maggio sul lago d’Iseo si tinge dei colori caldi della bionda, della rossa e della bruna: il 2 e 3 maggio torna infatti l’attesissimo appuntamento con Iseo di Pinta. Giunta alla sua nona edizione, questa manifestazione trasforma la riva del lago nel paradiso per gli amanti della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it La casa delle storie. Il racconto di Leonardo Notizie correlate Rifiuti abbandonati a Iseo: il videoIl 68enne bergamasco pizzicato a scaricare dal fuoristrada sacchi di spazzatura nella località Dossello, una delle zone più suggestive della località... Investito a Iseo: dopo 90 giorni di lotta, la morteLa vita di Massimo Cabassi si è spezzata nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale di Chiari, tre mesi dopo essere stato investito da un’auto a... Panoramica sull’argomento Si parla di: BI 15^R: oggi Dinamo-Sbp e Ozzano-Falconstar domenica Virtus PD-Jadran; BI 15^R: Sbp sbanca GO e soffia il 6° posto a Falconstar ko a Ozzano. Iseo: Iseo Di PintaIl mese di maggio sul lago d’Iseo si tinge dei colori caldi della bionda, della rossa e della bruna: il 2 e 3 maggio torna infatti l’attesissimo appuntamento con Iseo di Pinta. Giunta alla sua nona ed ... bresciatoday.it