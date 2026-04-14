In arrivo il bonus da 1000 euro per ogni figlio nato nel 2026 | ecco come fare domanda
Oggi l'Inps ha annunciato l'apertura del servizio online per richiedere il bonus di 1000 euro per ogni bambino nato nel 2026. La procedura di presentazione delle domande è ora disponibile, consentendo alle famiglie interessate di avviare la richiesta. La misura prevede un contributo economico destinato ai genitori di neonati che arriveranno nel prossimo anno.
È di oggi l'ufficializzazione, da parte di Inps, dell'apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus Nuovi Nati 2026. Si tratta di un contributo una tantum di 1.000 euro “per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026”. Per.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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