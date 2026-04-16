bonus sport 2026 nel lazio da 500 euro requisiti isee e come fare domanda

Dal 13 aprile al 13 maggio 2026 è possibile inviare le richieste per il Bonus Sport nella regione Lazio. Si tratta di un contributo di 500 euro destinato a bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 18 anni. Per accedere al bonus, è necessario rispettare alcuni requisiti legati all'Isee. La domanda può essere presentata attraverso una procedura online ufficiale.

Dal 13 aprile al 13 maggio 2026 è aperto il bando per il Bonus Sport della Regione Lazio, un contributo da 500 euro destinato a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni. L’iniziativa è pensata per abbattere le barriere economiche che spesso ostacolano l’accesso alla pratica sportiva. Le domande si presentano online sul portale di Sport e Salute e i numeri di questa edizione raccontano già un successo in crescita rispetto al 2025. Chi può fare domanda. Per accedere al contributo servono alcuni requisiti base: residenza nel Lazio;. Isee sotto i 50mila euro.. Si tratta di una soglia volutamente ampia, pensata per raggiungere un vasto bacino di famiglie, non solo quelle in condizioni di disagio economico estremo, ma anche il ceto medio, che spesso è costretto a rinunciare a spese considerate non essenziali come l’iscrizione ai corsi sportivi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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