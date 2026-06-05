Le classi 1ª D e 2ª A hanno vinto premi e targhe alle cooperative scolastiche di Ancona. I progetti premiati includono attività che hanno trasformato la storia di Porto d'Ascoli in un prodotto d'impresa e iniziative legate alla sostenibilità e alla collaborazione tra studenti. Le scuole hanno presentato lavori che evidenziano l’applicazione pratica di temi storici e sociali, coinvolgendo gli studenti in attività di innovazione e imprenditorialità.

Quali progetti hanno permesso alle classi 1ª D e 2ª A di vincere?. Come hanno trasformato la storia di Porto d'Ascoli in un prodotto d'impresa?. Perché l'economia circolare e l'educazione finanziaria sono state centrali nel percorso?. In che modo il contatto con le cooperative locali ha influenzato gli studenti?.? In Breve Classi 1ª D e 2ª A premiate con due targhe e premi economici. Coordinatrice Barbara Vecellio gestisce il progetto interdisciplinare presso l'Isc Sud. Studenti producono opuscolo su Porto d'Ascoli e studiano economia circolare. Incontro formativo con la cooperativa Il Picchio e il Museo del Mare. Due premi e due targhe per l’Isc Sud di San Benedetto al Teatro delle Muse di Ancona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isc Sud trionfa ad Ancona: premi e targhe alle cooperative scolastiche

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