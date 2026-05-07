Sannio trionfa ad Auletta | premio alle Pro Loco di Apice e Buonalbergo

Ad Auletta si è svolta una cerimonia di premiazione dedicata alle Pro Loco del Sannio, con riconoscimenti assegnati alle associazioni di Apice e Buonalbergo. Le due realtà hanno ricevuto il premio per il loro contributo alla promozione locale e alla continuità delle tradizioni. La sagra di Buonalbergo, in particolare, è stata menzionata per la sua lunga presenza nel territorio. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle associazioni e autorità locali.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le Pro Loco a superare la concorrenza campana?. Quali strategie hanno reso la sagra di Buonalbergo così longeva?. Chi sono i volontari che hanno reso possibile questo traguardo?. Come influirà questo premio sulla creazione di nuovi itinerari turistici?.? In Breve Carmela D'Antonio e Orazio De Nigris guidano le rispettive associazioni premiate ad Auletta.. Il premio celebra la decima edizione del Festival del Carciofo Bianco.. Il successo promuove lo scambio metodologico tra realtà della rete Unpli campana.. Le iniziative mirano a creare itinerari comuni tra borghi del Sannio e Salerno.. Le Pro Loco di Buonalbergo e Apice hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento durante il XIV Festival del Carciofo Bianco ad Auletta, confermando l’eccellenza delle realtà associative sannite nel campano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio trionfa ad Auletta: premio alle Pro Loco di Apice e Buonalbergo Notizie correlate Festival del Carciofo Bianco, doppio premio al Sannio: riconoscimento per le Pro Loco di Buonalbergo e ApiceTempo di lettura: 2 minutiIn occasione del XIV Festival del Carciofo Bianco e del 10° Premio Carciofo Bianco, tenutosi ad Auletta in provincia di... Un aiuto alle Pro Loco. Accordo con PizzoliUna convenzione pensata per supportare le Pro Loco dell’Emilia-Romagna nell’offerta di prodotti selezionati e di alta qualità. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ad Auletta doppio riconoscimento sannita al Premio Carciofo Bianco; Auletta Archivi. Ad Auletta doppio riconoscimento sannita al Premio Carciofo BiancoIn occasione del XIV Festival del Carciofo Bianco e della decima edizione del Premio Carciofo Bianco, svoltisi ad Auletta, in provincia di Salerno, due Pro Loco del Sannio sono state insignite di un i ... ntr24.tv