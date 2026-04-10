Mense scolastiche piovono riconoscimenti per il Comune di Ancona
Il Comune di Ancona ha ricevuto due riconoscimenti a Roma durante l'assemblea 2026 della Rete dei Comuni sostenibili. La prima menzione speciale è arrivata per il progetto
ANCONA – Il Comune di Ancona è stato premiato ieri a Roma con una menzione speciale per il progetto "Green Food Week", nell'ambito dell'assemblea 2026 della Rete dei Comuni sostenibili, oltre a ottenere il Premio Libellula, un riconoscimento che valorizza l’impegno concreto verso gli obiettivi di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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