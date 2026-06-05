Isarco | Corrarati denuncia 40 bivacchi abusivi per la sicurezza
Un residente ha segnalato 40 bivacchi abusivi lungo l’Isarco, ritenuti un rischio per la sicurezza. La denuncia riguarda principalmente strutture improvvisate che si sono moltiplicate negli ultimi mesi. Sono state avviate operazioni di sgombero più rapide per eliminare queste aree non autorizzate. La zona presenta anche rischi idrogeologici specifici, che preoccupano chi abita vicino al corso d’acqua.
Come cambieranno le procedure di sgombero per accelerare i controlli?. Quali rischi idrogeologici specifici minacciano chi vive lungo l'Isarco?. Chi coordinerà concretamente i servizi dei Bacini montani con la Provincia?. Come influirà questo piano sulla sicurezza delle piste ciclabili cittadine?.? In Breve Rischio idrogeologico per variazioni improvvise della portata dell'acqua lungo l'Isarco.. Convocazione Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso il Commissariato del Governo.. Coinvolgimento dei servizi dei Bacini montani per il monitoraggio delle aree fluviali.. Obiettivo snellimento procedure per sgomberi rapidi lungo le piste ciclabili di Bolzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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