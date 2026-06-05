Isarco | Corrarati denuncia 40 bivacchi abusivi per la sicurezza

Notizia in breve

Un residente ha segnalato 40 bivacchi abusivi lungo l’Isarco, ritenuti un rischio per la sicurezza. La denuncia riguarda principalmente strutture improvvisate che si sono moltiplicate negli ultimi mesi. Sono state avviate operazioni di sgombero più rapide per eliminare queste aree non autorizzate. La zona presenta anche rischi idrogeologici specifici, che preoccupano chi abita vicino al corso d’acqua.