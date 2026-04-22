I residenti segnalano bivacchi e spaccio arriva la risposta del Comune | smantellati insediamenti abusivi vicino alla ferrovia

Di recente, gli operatori comunali hanno effettuato un intervento straordinario di pulizia e sfalcio in un'area verde all’angolo tra la rotonda Santa Chiara, la ferrovia e via Olivucci, alle spalle di un complesso immobiliare. Questa zona era segnalata da alcuni residenti per bivacchi e attività di spaccio, e ora sono stati rimossi diversi insediamenti abusivi presenti nei pressi della ferrovia.

Con un intervento straordinario di pulizia e sfalcio effettuato nei giorni scorsi dagli operatori dell’unità ambiente del Comune di Forlì, la porzione di area verde situata all’angolo tra la rotonda Santa Chiara, la ferrovia e via Olivucci, alle spalle del complesso immobiliare che ospita, tra.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Smantellati a Sovicille due bivacchi destinati allo spaccioSOVICILLE – Non si ferma la stretta dell’Arma contro il traffico di stupefacenti nelle zone boschive della provincia di Siena dove i carabinieri... Leggi anche: Via Magazzini Generali, intervengono Comune e Municipale ma i residenti segnalano: "C'è ancora un clochard con problemi psichiatrici, aiutatelo" Panoramica sull’argomento Si parla di: Bivacco continuo sotto alle 'scalette' tra via da Vinci e via del Santuario, la delusione di un residente [FOTO]. Lunetta Gamberini, allarme sicurezza: il Comune incontra i residentiBologna, 11 giugno 2025 – I residenti dei condomini di via Dagnini, a due passi dal parco Lunetta Gamberini, avevano più volte lamentato l’allarme sicurezza. Ragazzini che stazionano nei garage, reti ... ilrestodelcarlino.it DISSUASORI ULTRASUONI Foggia, via Monfalcone nel degrado totale: i residenti valutano dissuasori ad ultrasuoni anti-bivaccoCresce la tensione in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia, dove i residenti denunciano da tempo una situazione di degrado costante ... statoquotidiano.it