Nella mattinata di mercoledì, il personale della Questura di Rimini ha condotto un controllo nell'area dell'ex colonia dell'Enel, abbandonata da tempo. Durante l'intervento sono stati sgomberati alcuni bivacchi abusivi presenti nell'edificio, nell'ambito di un'operazione finalizzata a contrastare il degrado nelle zone considerate a rischio nella città.

Un ulteriore controllo è stato effettuato nell'area della stazione ferroviari di Rimini per monitorare gli sbandati che gravitano intorno allo scalo ferroviario Lotta al degrado con il personale della Questura di Rimini che, nell'ambito di una serie di servizi mirati per contrastare le zone più a rischio della città, nella mattinata di mercoledì scorso ha effettuato un controllo nell'ex colonia dell'Enel abbandonata. La struttura, da tempo, è diventata ricettacolo di sbandati e di rifugio per chi compie attività illecite. Al suo interno gli agenti hanno trovato diverse persone, tra cui parecchi stranieri, che dormivano in giacigli di fortuna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Lotta al degrado, sgomberati i bivacchi abusivi nell'ex colonia abbandonata

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