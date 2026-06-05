Irrequieto durante un controllo ragazzo trovato con un coltello e droga in auto

Notizia in breve

Durante un controllo in via Bologna, i carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo un ragazzo di 20 anni e una donna. Il giovane si è mostrato agitato e nervoso, e gli agenti hanno trovato nel veicolo un coltello e alcune dosi di droga. Il ragazzo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche. La donna non è stata coinvolta nel sequestro.