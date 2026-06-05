Irrequieto durante un controllo ragazzo trovato con un coltello e droga in auto
Durante un controllo in via Bologna, i carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo un ragazzo di 20 anni e una donna. Il giovane si è mostrato agitato e nervoso, e gli agenti hanno trovato nel veicolo un coltello e alcune dosi di droga. Il ragazzo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche. La donna non è stata coinvolta nel sequestro.
Nella tarda serata di martedì 2, i carabinieri di Cento, impegnati nel presidio del territorio, hanno fermato per un controllo un’auto sospetta in transito lungo via Bologna, dove a bordo del mezzo viaggiava un giovane 20enne in compagnia di una conoscente. L'atteggiamento visibilmente irrequieto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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