12enne trovato in possesso di un coltello da 15 cm | la scoperta dei carabinieri durante un controllo

Durante i controlli svolti dai Carabinieri in diverse zone della città, tra cui il Vomero, Chiaiano, Scampia e i “Baretti” di Chiaia, è stato individuato un ragazzino di 12 anni in possesso di un coltello di circa 15 centimetri. L’intervento si è svolto nel corso della giornata del 1° maggio, con verifiche che hanno coinvolto vari quartieri. La scoperta è avvenuta durante i controlli di routine nelle aree cittadine.

Controlli dei Carabinieri in città, dal Vomero a Chiaiano, da Scampia fino ai “Baretti” di Chiaia nella giornata del 1° maggio. Il bilancio complessivo parla di 200 persone identificate, 71 veicoli controllati, 13 persone denunciate, 39 sanzioni al codice della strada e 4 segnalazioni per uso.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Controllo in BMW a San Giovanni Galermo: trovato un coltello di 19 cmUn uomo di 57 anni, residente a San Pietro Clarenza, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania dopo il ritrovamento di... A scuola con un coltello e marijuana, due studenti sorpresi dai carabinieri durante un controllo preventivoI carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò sono stati impegnati, nella mattinata, in un controllo mirato presso un istituto di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: 12enne trovato in possesso di un coltello da 15 cm: la scoperta dei carabinieri durante un controllo; Controlli dal Vomero a Chiaiano, da Scampia ai baretti di Chiaia. Controlli a Napoli, 200 persone identificate: un 12enne armato di coltelloDuecento persone identificate, 71 veicoli controllati, 13 persone denunciate, 39 sanzioni al codice della strada e 4 segnalazioni per uso personale di droga: è il bilancio complessivo ... ilmattino.it