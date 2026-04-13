Durante un controllo in via Bologna a Ferrara, i Carabinieri hanno arrestato un 24enne trovato in possesso di ketamina e marijuana. Nel corso dell’operazione sono stati anche segnalati due giovani per possesso di droga, e sono stati sequestrati hashish, marijuana e altra sostanza stupefacente. Le autorità hanno quindi portato a termine un'operazione di controllo che ha coinvolto più persone e ha portato al sequestro di diverse sostanze illecite.

È di un arresto e due segnalazioni il bilancio di un controllo dei Carabinieri a Ferrara, dove un giovane è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio durante un posto di controllo in via Bologna. L’operazione è stata condotta per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella zona. Controllo del territorio e posto di blocco Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, una pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un servizio di controllo del territorio a Ferrara. I militari hanno istituito un posto di controllo in via Bologna, una delle arterie stradali più sensibili della città, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati legati allo spaccio e alla sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ferrara, droga in auto durante il controllo in via Bologna: arrestato un 24enne con ketamina e marijuana

Con la droga in tasca, sferra calci e pugni durante il controllo: 24enne arrestato dalla polizia locale e dai carabinieriDetenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale i reati di cui deve rispondere un 24enne di Pescara...