Iraq al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

L'Iraq si prepara per il Mondiale, con i titolari confermati e un rigorista designato. Tra le possibili sorprese ci sono alcuni giovani emergenti pronti a debuttare in grande stile. La formazione probabile include giocatori esperti e nuovi innesti, mentre gli osservatori si concentrano anche su alcuni nomi meno noti ma promettenti. La squadra si allena intensamente in vista delle prime partite, con l’obiettivo di ottenere risultati significativi nel torneo.

A quarant'anni dall'ultima - e unica - partecipazione a una Coppa del Mondo (1986), l'Iraq torna ad assaporare il gusto della più prestigiosa competizione tra nazionali. Arrivato agli appuntamenti di Stati Uniti, Canada e Messico grazie ai gol di Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein, i quali hanno permesso alla squadra di battere la Bolivia (2-1) nei play-off, i Leoni della Mesopotamia si apprestano ora a giocare in un Gruppo I tutt'altro che semplice contro Francia, Norvegia e Senegal. Sul sorteggio a dir poco sfortunato, si è così espresso nelle scorse settimane lo stesso Graham Arnold: "Ci ritroveremo ad affrontare il girone più complicato dell'intera competizione, ma la pressione non sarà su di noi, bensì sulle avversarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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