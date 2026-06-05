Iran Trump | Se dovessimo trovare l' accordo incontrerei Khamenei

Donald Trump ha dichiarato di sentirsi “onorato” all’idea di incontrare l’ayatollah Mojtaba Khamenei, guida suprema dell’Iran, qualora si dovesse raggiungere un accordo. La possibilità di un colloquio sarebbe legata a eventuali negoziati tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di un eventuale incontro. La comunicazione arriva in un momento di tensione diplomatica tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Donald Trump si sentirebbe “onorato” di incontrare la Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Usa e Iran. Intanto, sull’altro fronte caldo in Medio Oriente, quello in Libano, Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un’intesa di cessate il fuoco, con la mediazione degli Stati Uniti. Ma Hezbollah ha respinto la tregua. L’accordo di Washington è “una capitolazione e una sconfitta”, ha dichiarato il leader dei miliziani sciiti filo-iraniani Naim Qassem. E Israele accusa Hezbollah dell’attacco che ha provocato la morte del casco blu dell’Unifil di nazionalità serba, ucciso nel sud del Libano da un colpo di mortaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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