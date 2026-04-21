La Guida Suprema dell’Iran ha dato il via libera ai negoziati con gli Stati Uniti, autorizzando i rappresentanti iraniani a recarsi a Islamabad per proseguire le trattative. La decisione arriva dopo che i Pasdaran avevano chiesto una posizione più dura, ma le autorità iraniane hanno scelto di procedere con i colloqui. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha avvertito che, in assenza di un accordo, il conflitto potrebbe riprendere.

Icolloqui di pace tra Stati Uniti e Iranriprenderanno ufficialmente ad Islamabad, in Pakistan. Si tratta del secondo round organizzato dai mediatori del Paese ospitante, dopo la prima giornata fallimentare di due settimane fa. Da giorni ormai, il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpaveva confermato la presenza del suovice, JD Vance, insieme ai due fedeli negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre restava incerta la partecipazione della Repubblica Islamica. Ieri sera, tuttavia, la Guida SupremaMojtaba Khameneiha finalmente dato il suo via libera ai negoziatori di Teheran, che sono ora attesi nella città pakistana. La Casa Bianca ha...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Khamenei dà il via libera ai negoziati, ma Trump avverte: “Se non si trova un accordo, la guerra riprende”

Trump minaccia l'Iran prima dei negoziati: Accordo o attacchi più duri, mi aspetto un grande reset

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