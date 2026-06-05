Iran Trump | Non serve accordo per prendere l’uranio

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha comunicato di non conoscere la posizione attuale delle scorte di uranio in Iran. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non è necessario un accordo per confiscare l’uranio. La questione delle riserve di materiale nucleare rimane irrisolta, senza aggiornamenti sulle quantità o sui siti coinvolti.

Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l’uranio arricchito iraniano: lo ha affermato il presidente Donald Trump. “Potremmo ottenerlo subito. Non credo che potrebbero fermarci se volessimo farlo, ma non c’è n’è motivo. È sepolto”, ha spiegato Trump. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) non è stata in grado di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dalla guerra dello scorso giugno. È quanto si legge in un rapporto riservato dell’agenzia distribuito agli Stati membri e visionato da Associated Press. L’Aiea ha riferito di non poter “fornire alcuna informazione sulle attuali dimensioni, composizione o ubicazione delle scorte di uranio arricchito in Iran, né stabilire se l’Iran abbia sospeso tutte le attività legate all’arricchimento”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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