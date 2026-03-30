Donald Trump ha affermato che l’Iran ha accettato la maggior parte delle richieste e che un accordo è vicino, sostenendo che di fatto il regime è cambiato. I media riferiscono anche che si valuta l’invio di marine per prendere petrolio e uranio. La situazione in Iran rimane tesa e in evoluzione, con aggiornamenti continui provenienti da fonti ufficiali e fonti di stampa.

Roma, 30 marzo 2026 - Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti c he l’Iran ha accettato la maggior parte dei punti del piano di pace americano, consegnato dall'inviato speciale presidenziale Usa Steve Witkoff a Teheran (“Stiamo trattando direttamente e indirettamente”), ma che Washington chiederà di più. “Abbiamo chiesto 15 cose e, per la maggior parte, ci siamo, ma chiederemo anche un altro paio di cose". Questo è possibile secondo Trump perché di fatto c'è stato "cambio di regime" con l’eliminazione dei principali vertici della Repubblica islamica, a partire dalla guida suprema Ali Khamenei. Adesso gli interlocutori iraniani sarebbero ora “persone diverse da quelle con cui chiunque abbia avuto a che fare in precedenza", e definite dal tycoon "molto più ragionevoli" dei predecessori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, ultime notizie in diretta. Trump: “Accordo vicino, di fatto è cambiato il regime”. Media: “Ma valuta di mandare i marine a prendere petrolio e uranio”

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