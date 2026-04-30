Oggi si parla di una possibile escalation tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il presidente americano che avrebbe incontrato i comandanti militari del suo paese. Tra le ipotesi circolate, ci sarebbero attacchi di grande portata mirati a controllare lo stretto di Hormuz e le riserve di uranio. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 126 dollari al barile, segnando un aumento significativo rispetto alle settimane precedenti.

Washington, 30 aprile 2026 – Lo scenario è concreto secondo gli addetti ai lavori. Trump potrebbe decidere a breve di riprendere le armi contro l’ Iran con un’operazione stavolta su larga scala. Secondo quanto riporta Axios sul piatto c’è l’ipotesi di prendere Hormuz e uranio con la forza militare. Il tycoon ne parlerà oggi in un briefing con i comandanti Usa. Prima però Trump – che insiste con il blocco navale – (ri) tenterebbe la via di una coalizione internazionale per liberare lo Stretto. Stando al Wall Street Journal il Dipartimento di Stato ha illustrato alle ambasciate l’iniziativa ‘Maritime Freedom Construct’: ai diplomatici americani si chiede di fare pressione sui governi stranieri perché vi aderiscano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran news oggi: Trump vede i comandanti Usa, ipotesi attacchi su larga scala per prendere Hormuz e Uranio. Il petrolio tocca i 126 dollari

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