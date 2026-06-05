Iran Teheran avverte Usa | Basi americane sono obiettivi legittimi Esplosioni in Oman
L'Iran ha dichiarato che le basi americane nella regione sono obiettivi legittimi. Nel frattempo, si sono verificate esplosioni in Oman, senza ulteriori dettagli sulle cause. La tensione tra Iran e Stati Uniti si è intensificata, con Teheran che ha lanciato questa comunicazione. Nessuna nota ufficiale ha confermato eventuali attacchi o danni alle installazioni militari. La situazione resta sotto osservazione.
(Adnkronos) – Sale la tensione in Medio Oriente, con l'Iran che avverte gli Stati Uniti. Oggi, venerdì 5 giugno, il porto di Al-Fahal, in Oman, ha interrotto le operazioni di carico di petrolio greggio a seguito di un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. A riportarlo è Ynet. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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