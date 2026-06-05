Iran Teheran avverte Usa | Basi americane sono obiettivi legittimi Esplosioni in Oman

Notizia in breve

L'Iran ha dichiarato che le basi americane nella regione sono obiettivi legittimi. Nel frattempo, si sono verificate esplosioni in Oman, senza ulteriori dettagli sulle cause. La tensione tra Iran e Stati Uniti si è intensificata, con Teheran che ha lanciato questa comunicazione. Nessuna nota ufficiale ha confermato eventuali attacchi o danni alle installazioni militari. La situazione resta sotto osservazione.