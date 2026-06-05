Iran risarcimenti e sanzioni | i nodi che dividono Teheran e Trump

Teheran chiede risarcimenti economici per i danni causati dalla guerra e insiste sulla revoca delle sanzioni come condizioni per un accordo sul nucleare. Questi punti rappresentano i principali ostacoli nelle trattative tra Iran e Stati Uniti. Le discussioni proseguono senza segnali di un’intesa imminente, mentre le parti continuano a negoziare su questi aspetti chiave. Nessuna delle due parti ha ancora annunciato un risultato definitivo o un passo avanti concreto.

(Adnkronos) – I risarcimenti economici richiesti da Teheran per far fronte ai danni di guerra e la revoca delle sanzioni rappresentano alcuni degli ultimi ostacoli che frenano il raggiungimento di un accordo sul nucleare tra Iran e Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn, citando un funzionario americano informato sui negoziati, secondo il quale il presidente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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