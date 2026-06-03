Iran Trump | E’ ora di fare un accordo Pressing Usa su Hormuz ma nessuna revoca sanzioni a Teheran

Gli Stati Uniti hanno chiesto un accordo con l'Iran, ma hanno precisato che non ci sarà alcuna revoca delle sanzioni. Il presidente americano ha dichiarato che è il momento di negoziare, mentre Teheran non ha dato segnali di apertura. La giornata è stata caratterizzata anche da tensioni tra il presidente americano e il premier israeliano, legate all'escalation militare in Libano. I negoziati tra Washington e Teheran restano in stallo.

(Adnkronos) – A che punto sono i negoziati tra Iran e Usa? E' ancora stallo? Neanche a dirlo, le versioni di Teheran e Washington non coincidono in una giornata segnata anche dalle tensioni tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu per l'escalation militare in Libano. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina ai Guardiani della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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