Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni nel Golfo, con l’Iran che ha minacciato di bloccare una parte significativa della produzione di greggio mondiale. Nel frattempo, le autorità statunitensi aspettano di ricevere risposte da Teheran riguardo a un sequestro di una petroliera cinese avvenuto di recente nella regione. La situazione si sta evolvendo in un clima di incertezza che coinvolge anche Pechino, collegato direttamente al caso della nave sequestrata.

? Domande chiave Come può l'Iran paralizzare il 20% del greggio mondiale?. Perché il sequestro della petroliera cinese coinvolge direttamente Pechino?. Chi è il nuovo leader iraniano che coordina la resistenza?. Quali sono i 14 punti del memorandum di pace atteso?.? In Breve 70 petroliere coinvolte per un valore di 13 miliardi di dollari secondo l'ammiraglio Cooper.. Difesa emiratina neutralizza tre droni e due missili balistici provenienti dall'Iran.. Pasdaran sequestrano la petroliera Ocean Koi di proprietà cinese nel Golfo.. Possibile tregua di 30 giorni ipotizzata per discutere il memorandum in 14 punti.. Il governo degli Stati Uniti attende una risposta da Teheran nelle prossime ore, mentre lo Stretto di Hormuz diventa il fulcro di una tensione che minaccia i flussi energetici globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensione nel Golfo: l’Iran minaccia il greggio, Trump attende Teheran

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Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Continua il braccio di ferro tra Usa e Iran su blocco navale e apertura del Stretto di Hormuz, l'Iran propone un piano B per allentare la tensione nel Golfo e ritardare i colloqui sul nucleare. Il regime teme una nuova ondata di proteste, sempre più cri; Tensione nel Golfo: l’Irgc lancia missili, escalation tra Iran e Usa; Alta tensione a Hormuz, scattata l'operazione americana Project; Alta tensione nelle acque dello Stretto di Hormuz.

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