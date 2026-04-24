nyt la guerra in iran ha prosciugato le scorte usa di missili

Secondo fonti del Dipartimento della Difesa e confermate da membri del Congresso, le scorte di missili e armi costose degli Stati Uniti sono diminuite significativamente a causa del conflitto in Iran. Il New York Times ha riportato che questa riduzione è stata causata dall’uso di queste risorse durante le operazioni legate alla guerra. Le valutazioni interne indicano che le scorte di armi di alta qualità sono state notevolmente prosciugate nel corso del conflitto.

Secondo valutazioni interne del Dipartimento della Difesa, confermate anche da fonti del Congresso che hanno parlato con il New York Times, le scorte di missili statunitensi e di armi costose si sono notevolmente ridotte a causa della guerra con l'Iran. Secondo le stime, gli Usa hanno consumato 1.100 missili da crociera stealth a lungo raggio, progettati per una guerra con la Cina; 1.000 missili da crociera Tomahawk, circa 10 volte il numero che acquistano attualmente ogni anno; 1.200 missili intercettori Patriot, ognuno dei quali costa più di 4 milioni di dollari; e 1.000 missili di precisione e missili terrestri. Alcune fonti stimano che gli Stati Uniti abbiano speso tra i 28 e i 35 miliardi di dollari durante la guerra, quasi un miliardo di dollari al giorno.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Guerra all’Iran: cosa sono pronti a rischiare Stati Uniti e Israele | Davide Montingelli

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