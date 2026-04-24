Le scorte di missili e armi statunitensi sono state significativamente ridotte a causa del conflitto con l’Iran. Le autorità militari hanno stimato un afflusso elevato di risorse verso le zone di combattimento, con un conseguente esaurimento delle scorte disponibili. La situazione ha portato a una diminuzione delle forniture di armamenti nelle basi militari statunitensi, aumentando la preoccupazione per la capacità di rifornimento.

Le scorte di missili e armi statunitensi si sono notevolmente ridotte a causa della guerra con l’Iran. Lo scrive il New York Times, che cita valutazioni interne del Dipartimento della Difesa e fonti del Congresso. Gli Stati Uniti avrebbero utilizzato 1.100 missili da crociera stealth a lungo raggio (progettati per un eventuale conflitto con la Cina); 1.000 missili da crociera Tomahawk (il Pentagono ne acquista 100 ogni anno); 1.200 missili intercettori Patriot (ognuno costato più di 4 milioni di dollari); e 1.000 missili di precisione e missili terrestri. Secondo le stime, gli Stati Uniti hanno speso tra 28 e 35 miliardi di dollari durante la guerra, quasi uno al giorno.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La guerra in Iran ha prosciugato le scorte Usa di missili: le stime

Guerra in Iran, sesto giorno di bombe: oltre mille e duecento morti a Teheran

Notizie correlate

Nyt, la guerra in Iran ha prosciugato le scorte Usa di missiliSecondo valutazioni interne del Dipartimento della Difesa, confermate anche da fonti del Congresso che hanno parlato con il New York Times, le scorte...

Hormuz, Usa pronti ad attacco su Stretto se salta tregua in Iran: ‘Ma guerra ha prosciugato scorte missili americane’Uno scenario, come reso noto dallaCnnin base a funzionari Usa, con focus sullaneutralizzazione delle minedella Repubblica islamica, delleimbarcazioni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Usa e Iran vicini all'accordo per la fine della guerra. La Casa Bianca valuta un secondo incontro in Pakistan; Il Financial Times: 'L'Iran usò un satellite cinese per colpire le basi Usa'. Pechino smentisce - IL LIVE; Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?; Guerra Iran, trattative Teheran-Washington tra divisioni e scadenze.

«La guerra in Iran ha prosciugato le scorte di missili degli Stati Uniti»: la rivelazione del New York Times sui costi del conflittoLa guerra ha sempre messo in ginocchio interi Stati ogniqualvolta si è protratta nel tempo, generando grave malcontento tra la popolazione e un'impennata dei prezzi dei beni di ... ilmattino.it

Iran, la guerra in diretta: Trump sull’accordo con Teheran: Voglio che duri, non ho fretta. Esteso di 3 settimane cessate il fuoco tra Tel Aviv e LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Donald Trump parla dell'eventuale accordo con l'Iran ... fanpage.it

... La Sardegna sbarca nel cuore di New York con "Sardegna–USA 2026", una campagna di marketing e comunicazione di ampio respiro guidata dall'Assessorato regionale del Turis - facebook.com facebook

Italia ai Mondiali L'inviato Usa Zampolli dopo 'no' di Trump: "Incrocio le dita, si può sognare" x.com