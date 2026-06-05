Iran la tregua è appesa ai raid su Beirut

Un raid su Beirut ha provocato nuove tensioni in Medio Oriente. La regione vive un’altra giornata di scontri, mentre la pace resta lontana. Nel frattempo, il presidente ha criticato la Camera che ha respinto una proposta di intervento militare, definendola contro la patria. La situazione rimane instabile e senza segnali di de-escalation immediata.

Continua a rivelarsi ricco d’incognite il processo diplomatico tra Washington e Teheran. «Non si sono registrati progressi tangibili nel processo negoziale», ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Uno scoglio sul tavolo è del resto quello della crisi libanese: non è infatti un mistero che la Repubblica islamica voglia la risoluzione del conflitto tra Israele ed Hezbollah come parte integrante di un eventuale accordo con la Casa Bianca. «La nostra condizione iniziale per accettare un cessate il fuoco nella guerra regionale è stata un cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso», hanno affermato, ieri, i... 🔗 Leggi su Laverita.info

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TREGUA IRAN-USA APPESA A UN FILO: LIBANO E HORMUZ I VERI NODI | GENERALE BERTOLINI

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Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: #Libano: è tregua, anzi no. #Stati_Uniti in guerra con l’ #Iran: c’è chi dice no. radio24.ilsole24ore.com/programmi/luog… x.com

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