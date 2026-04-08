Hormuz è chiuso la risposta di Teheran ai raid di Israele in Libano dopo la tregua con Trump Su Beirut 160 bombe | È strage di civili – La diretta

Dopo i raid di Israele in Libano, Teheran ha annunciato che lo stretto di Hormuz è chiuso. Nelle operazioni a Beirut sono state lanciate circa 160 bombe, causando numerosi civili feriti. La tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran è entrata in vigore, portando a una diminuzione dei prezzi di petrolio e gas. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione del Golfo.

Subito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a scendere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Usa aiuteranno a regolare il traffico nello Stretto di Hormuz. Mentre i cittadini di Teheran sono in piazza a festeggiare, Iran e Oman potranno imporre tariffe alle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Come parte di un accordo di cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan. L’Iran prevede di utilizzare i ricavi per la ricostruzione. Teheran e l’Oman condividono i diritti territoriali sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni e leader Ue: «Stop alle armi anche in Libano». Su Beirut 160 bombe. Trump sulla tregua con l’Iran, le condizioni sul nucleare e sanzioni – La direttaSubito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a...

La tregua non vale per il Libano: pesanti raid di Israele su BeirutColpiti quartieri densamente popolati nella parte meridionale della città: decine di morti e centinaia di feriti.

Temi più discussi: Stretto di Hormuz chiuso: shock petrolifero in vista?; Hormuz? È aperto: basta pagare; Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?; Stretto di Hormuz chiuso ma non per tutti: quali Paesi passano, l’incognita ultimatum.

Stretto di Hormuz, la riapertura dopo la tregua: passate le prime naviRiapre lo Stretto di Hormuz dopo l'annuncio di una tregua di due settimane tra Israele, Stati Uniti e Iran. Marine Traffic, sito web di riferimento a livello ... lapresse.it

Stretto di Hormuz chiuso ma non per tutti: quali Paesi passano, l’incognita ultimatumDa 3-4mila navi con petrolio e gnl a meno di 100 in un mese. Il collo di bottiglia del commercio energetico mondiale spaventa mercati ed economie. Ma non vale ... repubblica.it

L’Iran potrebbe incassare fino a 90 miliardi di dollari l’anno con i pedaggi sullo Stretto di #Hormuz. L’analisi di JPMorgan x.com

"Gli iraniani hanno accettato di riaprire Hormuz, gli Stati Uniti hanno accettato di fermare gli attacchi. Questa è la base della tregua fragile che abbiamo ora". Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, al Mathias Corvinus Collegium (Mcc) di Budap - facebook.com facebook