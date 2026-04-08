Dopo l'annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran in Medio Oriente, sono stati segnalati pesanti raid israeliani su Beirut, nel Libano. Le operazioni militari sono state condotte nonostante il cessate il fuoco temporaneo, con bombardamenti che hanno coinvolto aree della capitale libanese. La situazione rimane tesa, e le operazioni militari continuano a provocare preoccupazioni nella regione.

Colpiti quartieri densamente popolati nella parte meridionale della città: decine di morti e centinaia di feriti. Tregua di due settimane in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il cessate il fuoco, però, non riguarda i raid dell’IDF in Libano: a poche ora dall’annuncio di Donald Trump, le Forze di Difesa israeliane hanno reso noto di aver condotto nel giro di pochi minuti, una decina, «la più grande ondata di attacchi contro Hezbollah dall’inizio dell’Operazione “Leone Nascente”». URGENTE ISRAEL NO QUIERE ALTO AL FUEGO!Israel ha lanzado 100 ataques aéreos sobre Líbano en 10 minutos solo a zonas residenciales Atacando simultáneamente el sur de Líbano, Beirut y el valle de Bekaa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La tregua non vale per il Libano: pesanti raid di Israele su Beirut

Beirut sotto attacco: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Libano, Beirut sotto assedio: vittime in strada e panico. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Desitdown News (US demands Tehran accept defeat; Israel pounds Lebanon) #desitdown #news

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Tregua e bozze di accordi Usa-Iran. Trump già parla di ricostruzione e investimentiUna tregua di 15 giorni per arrivare a un accordo in 10 punti. I primi colloqui già venerdì a Islamabad. Ma Israele non smette di attaccare il Libano ... msn.com

"Purtroppo l'appello lanciato dal Presidente del Consiglio italiano e da altri leader internazionali non ha avuto risposta positiva per quanto riguarda il Libano. C'è stato il più violento bombardamento israeliano dalla ripresa della guerra, si parla di 150 aerei - facebook.com facebook

Per #Israele non c'è nessuna tregua che valga per il #Libano. A #Beirut la strage continua. x.com