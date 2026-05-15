In vista dei Mondiali negli Stati Uniti, la nazionale iraniana si trova ad affrontare difficoltà legate all’ottenimento dei visti per i giocatori e lo staff. La Questione riguarda il passato militare di alcuni atleti, che potrebbe complicare le procedure burocratiche. Un precedente verificatosi con una squadra canadese ha portato al ritiro dei visti, creando timori di un possibile blocco anche per la spedizione iraniana. La situazione rimane sotto osservazione, con eventuali conseguenze ancora da definire.

? Domande chiave Come influenzerà il passato militare dei giocatori l'ottenimento dei visti?. Perché il precedente canadese mette a rischio l'intera spedizione iraniana?. Chi deciderà se i legami con l'IRGC bloccheranno la squadra?. Cosa accadrà al giratorio se la FIFA non otterrà garanzie immediate?.? In Breve Ritiro in Turchia prima del girone contro Egitto, Belgio e Nuova Zelanda.. Blocco precedente del presidente Taj alla dogana di Vancouver per legami IRGC.. Marco Rubio segnala possibili limitazioni per calciatori con passati militari nell'IRGC.. Incontro decisivo con FIFA previsto entro le prossime quarantotto ore.. Medhi Taj, presidente della Federazione calcistica di Teheran, ha confermato che la delegazione iraniana attende ancora i visti per partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali USA, l’Iran in attesa dei visti: rischio per la Nazionale

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