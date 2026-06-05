L’Iran ha annunciato che imporrà tariffe di servizio alle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, offrendo in cambio la sicurezza delle imbarcazioni. La proposta sostituisce i pedaggi tradizionali. Nel frattempo, Mosca ha affermato che gli Stati Uniti non sanno come uscire dalla guerra. Le dichiarazioni sono state fatte durante una diretta, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di attuazione.

L’ Iran ha dichiarato che cercherà di imporre tariffe di servizio per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz in cambio della garanzia della sicurezza delle imbarcazioni, anziché pedaggi. Teheran “non intende riscuotere tasse di passaggio, dazi di transito o pagamenti per i diritti di transito”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi in un’intervista all’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr. L’Iran, ha aggiunto, richiederà invece un risarcimento per i servizi prestati a fianco dell’Oman, tra cui assistenza alla navigazione, ricerca e soccorso, servizi di sicurezza e protezione, e servizi di bonifica ambientale in caso di inquinamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran: “A Hormuz non imporremo pedaggi ma tariffe per servizi”. Mosca: “Usa non sanno come uscire dalla guerra” – la diretta

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