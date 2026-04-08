Tregua Usa-Iran prime navi passano da Hormuz Trump esulta ma avverte | Se l’accordo non è buono torniamo in guerra – La diretta

Dopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, le prime navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, segnando un possibile alleggerimento delle tensioni nella regione. L’ex presidente ha commentato l’accordo, sottolineando che se le condizioni non saranno soddisfacenti, potrebbe esserci un ritorno alle azioni militari. Nel frattempo, i mercati energetici hanno reagito con un calo dei prezzi di petrolio e gas.

Subito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a scendere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Usa aiuteranno a regolare il traffico nello Stretto di Hormuz. Mentre i cittadini di Teheran sono in piazza a festeggiare, Iran e Oman potranno imporre tariffe alle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Come parte di un accordo di cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan. L’Iran prevede di utilizzare i ricavi per la ricostruzione. Teheran e l’Oman condividono i diritti territoriali sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Open.online

L’Iran chiede scusa ai Paesi vicini per i raid e avverte: «Hormuz aperto, attacchiamo solo navi Usa e Israele». Trump: «Da bulli a perdenti» – La direttaNell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente, l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a...

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Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

Temi più discussi: Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran: richieste delle parti inaccettabili, la tregua si allontana; I punti della tregua fra Usa e Iran. Fatti e commenti.

Tregua Usa-Iran: cosa succede ora ai prezzi di petrolio e gasL'accordo fa scendere le quotazioni di greggio e metano, mentre i mercati azionari tornano a salire. Ma la crisi è tutt'altro che superata: ecco perché ... tpi.it

Tregua Usa-Iran, Trump annuncia lo stop ai raid: riapre lo Stretto di Hormuz, Islamabad ospita i negoziatiTregua Usa-Iran di 2 settimane: Trump annuncia lo stop ai raid, Teheran conferma il cessate il fuoco e riapre lo Stretto di Hormuz. Negoziati il 10 aprile a Islamabad. infodifesa.it

Con l’annuncio di una tregua di due settimane e l’avvio di colloqui diretti a Islamabad a partire da venerdì 10 aprile, si archivia per il momento una delle guerre più costose e sanguinose di sempre. Ma chi ha vinto tra Iran e USA alla luce delle notizie trapelate - facebook.com facebook

Gas: crollo dei prezzi dopo la tregua tra USA e Iran e la riapertura di Hormuz x.com