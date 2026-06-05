Io scelgo Mauro | il centrosinistra chiude la campagna con una camminata nei rioni
Il centrosinistra ha concluso la campagna elettorale con una passeggiata nei quartieri. La coalizione di partiti e associazioni a sostegno del candidato sindaco ha organizzato un evento pubblico, aperto a tutti. La manifestazione è stata caratterizzata da un percorso a piedi attraverso le zone della città, senza interventi ufficiali o grandi comizi. La chiusura si è svolta in modo informale e partecipato, coinvolgendo cittadini e attivisti.
Le forze politiche e civiche della coalizione a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco – Partito Democratico, Fattore Lecco, Alleanza Verdi Sinistra e AmbientalMente Lecco – chiuderanno la campagna elettorale con un momento pubblico, semplice e partecipato, aperto a tutte le cittadine e a tutti i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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