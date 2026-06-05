Io scelgo Mauro | il centrosinistra chiude la campagna con una camminata nei rioni

Notizia in breve

Il centrosinistra ha concluso la campagna elettorale con una passeggiata nei quartieri. La coalizione di partiti e associazioni a sostegno del candidato sindaco ha organizzato un evento pubblico, aperto a tutti. La manifestazione è stata caratterizzata da un percorso a piedi attraverso le zone della città, senza interventi ufficiali o grandi comizi. La chiusura si è svolta in modo informale e partecipato, coinvolgendo cittadini e attivisti.