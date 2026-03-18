Referendum centrosinistra in piazza a Roma chiude la campagna per il No Schlein | Riforma sbagliata e dannosa

Nel centro di Roma, i rappresentanti del centrosinistra si sono riuniti per concludere ufficialmente la campagna per il No al referendum. Durante l’evento, la leader del movimento ha dichiarato che la riforma proposta è sbagliata e dannosa. La manifestazione ha visto la presenza di sostenitori e musiche come ‘Blowin’ in the Wind’, ‘Buffalo soldier’ e ‘People have the power’.

‘Blowin’ in the Wind’ di Bob Dylan e ‘Buffalo soldier’ di Bob Marley e ‘People have the power’ di Patti Smith: è sulle note di alcuni classici della colonna sonora della sinistra che si è riempita Piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione di chiusura della campagna per il No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. In piazza anche una ‘bandiera’ della pace lunga 25 metri, diversi cartelli con la scritta ‘Votiamo No, lasciateci in pace costituzionale’ e le bandiere di Pd Cgil, Avs, Rifondazione comunista, Anpi e anche della Palestina. Al fondo della piazza alcuni ragazzi stanno completando la scritta gigante ‘Vota No’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, centrosinistra in piazza a Roma chiude la campagna per il No. Schlein: “Riforma sbagliata e dannosa” Articoli correlati Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto: oggi il No chiude la campagna a Roma, in piazza anche Schlein e ConteLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo. Referendum, la società civile per il No chiude la campagna con Landini, Conte, Schlein e Pagliarulo: la diretta da RomaIl Comitato “Società Civile per il No nel referendum costituzionale” chiude la campagna referendaria a Roma, in piazza del Popolo con l’evento “Tutti... Una raccolta di contenuti su Referendum centrosinistra in piazza a... Temi più discussi: Meloni a reti unificate: Non si vota su di me, se vince il No resto; Referendum, a Milano la piazza del No di Schlein e Sala. Sorpresa Pisapia: Io voterò Sì; Resa dei conti Meloni scende in campo per il referendum, politicizzando il voto (come la sinistra); Referendum giustizia, la campagna al rush finale: da Salvini a Schlein, tutti i big della politica in città. Dal campo largo alla Cgil, dai sindaci agli artisti. Oggi a Roma il popolo del no al referendumI leader del centrosinistra, insieme a sindaci e artisti, per dire no al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è alle 17 in piazza del Popolo a Roma. L'evento è st ... repubblica.it Referendum, basso profilo e piazze divise: così il centrodestra punta sul voto non politicizzatoLa stessa partita referendaria ma due tecniche diverse quelle messe in campo dal centrodestra e dal centrosinistra in questi mesi e adesso, nell’ultima settimana prima del voto, ... ilmessaggero.it REFERENDUM, IN CAMPO I BIG, NORDIO E SANGIULIANO PER IL SI', CONTE E SCHLEIN PER IL NO facebook Andrea Bocelli: "Io, laureato in legge, sul referendum seguo le lezioni di Falcone e Di Pietro" - Anche Bocelli per il #SÌ x.com