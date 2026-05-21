Verso il voto Morciano di Tutti chiude la campagna elettorale con una festa
A pochi giorni dal voto per le amministrative di fine maggio, la lista civica “Morciano di Tutti” ha concluso la propria campagna elettorale con un evento pubblico. Durante le settimane precedenti, il gruppo ha organizzato incontri con cittadini, rappresentanti di associazioni di categoria, enti locali e realtà economiche per discutere delle questioni locali. L’appuntamento si è svolto con una festa in piazza, coinvolgendo la comunità e raccogliendo il feedback dei partecipanti.
Si avvicina la conclusione della campagna elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio e la lista civica “Morciano di Tutti” traccia un primo bilancio delle settimane trascorse sul territorio tra incontri con cittadini, associazioni di categoria, enti locali, realtà economiche e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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